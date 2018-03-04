Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт – это не унижение, заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«О воплях о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это – никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него», - написал он в Facebook.

Именно поэтому, по словам Шевченко, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля.

«Удивительно, что этих базовых тактических правил не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах. При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях (как кому удобнее было) позволяли общаться, курить и не били», - заявил представитель МВД.

Шевченко утверждает, что степень жесткости действий полиции не была чрезмерной, учитывая опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможном наличии оружия, которая подтвердилась в ходе обысков, и в конце концов трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими.