Вторая ракетка Украины и 40-й номер мировой классификации Леся Цуренко, как и в прошлом году, стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $250 тысяч.

В финальном поединке посеянная под 7-м номером Цуренко за 2 часа 46 минут в ночь на воскресенье одержала волевую победу над 183-й ракеткой мира швейцаркой Штефани Фогеле - 5:7, 7:6 (7:2), 6:2, сообщает Укринформ.

В течение турнира киевлянка также обыграла американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), австралийку Арину Родионову (6:3, 6:1), француженку сербского происхождения Кристину Младенович (6:2, 6:2) и Дарью Гаврилову из Австралии (6:2, 6:4).

Это четвертый титул, который Цуренко завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2015 году Леся выиграла в Стамбуле (Турция), в 2016-м взяла главный приз в Гуанчжоу (Китай), в прошлом - в Акапулько.

Отметим, что победа в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке $43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков.