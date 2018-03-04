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Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №52/2018 обнародован на сайте Главы государства.

«Утвердить положение о силах специальных операций Вооруженных сил Украины (прилагается, тайно)», - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о Силах спецопераций и десантных войсках 16 июня 2016 года.

Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.
ForUm

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