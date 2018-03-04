За минувшие сутки боевики совершили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В темное время суток российско-оккупационные войска возобновили обстрелы укреплений ВСУ.

На луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали позиции у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовья, а 82-мм минометы – неподалеку Песок.