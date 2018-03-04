3 марта 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили председателю Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ должностному лицу и ее защитникам к материалам следствия. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как выяснило следствие, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

23 января 2018 главе Госаудитслужбы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 по собственным наработкам.

Суд решил не отстранять Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.