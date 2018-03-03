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В одной из палаток под Верховной Радой правоохранители нашли «трон» лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«В одной из палаток возле Верховной Рады в ходе осмотра был обнаружен «трон» Михаила Саакашвили , изготовленный по образцу оригинала из сериала «Игры престолов». Чем бы дитя не тешилось...», - написал он в Twitter.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

По информации полиции, четверо правоохранителей получили травмы, более 100 человек задержаны.
ForUm

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