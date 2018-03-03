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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — заявил он.

Напомним, 2 марта «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Контракты НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» не предусматривают расторжения в одностороннем порядке, заявил Президент Украины Петр Порошенко.
ForUm

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