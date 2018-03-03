Серия циклонов начнет покидать территорию Украины уже с 4 марта, а потепление начнется со вторника, 6 марта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Серия циклонов, которая продолжалась минувшие дни, заканчивается с завтрашнего дня. То есть, с 4 марта последний циклон из этой серии уйдет. Потепление начнется с 6-го марта», - написала она в Facebook.

По словам синоптика, в субботу, 3 марта, в Украине снова ожидается циклон со снегопада, ветром, мокрым снегом и налипанию мокрого снега. На Западе Украины ситуация будет спокойнее.

«В воскресенье циклон покинет пределы Украины, уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей», - отметила Диденко.