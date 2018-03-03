Рух «Визволення» сообщил о десяти пострадавших в результате стычек с правоохранителями возле здания Верховной Рады.

«Пока известно о десяти наших активистах, которых после штурма палаточного городка на Грушевского направили в больницы Киева. У всех выявлены травмы головы, многочисленные переломы рук и ног», - говорится на странице организации в Facebook.

По их информации, среди пострадавших – четверо участников боевых действий.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, четверо правоохранителей получили травмы, более 100 человек задержаны.