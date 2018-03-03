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Польская нефтегазовая компания PGNiG готова на протяжении года бесперебойно поставлять газ в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на зампредседателя правления PGNiG Мацея Возняка.

«Учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму, PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами о возможных дополнительных поставках газа. При бесперебойной работе газопроводов в Украине и благоприятных условиях сделки возможными являются поставки газа в Украину в течение года», - заявил Возняк.

По его словам, технические возможности пункта «Германовице» на границе с Украиной позволяют поставлять в страну максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период при отсутствии ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

Как сообщал ForUm, 2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа. 
ForUm

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