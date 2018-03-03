Польская нефтегазовая компания PGNiG готова на протяжении года бесперебойно поставлять газ в Украину.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на зампредседателя правления PGNiG Мацея Возняка.
«Учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму, PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами о возможных дополнительных поставках газа. При бесперебойной работе газопроводов в Украине и благоприятных условиях сделки возможными являются поставки газа в Украину в течение года», - заявил Возняк.
По его словам, технические возможности пункта «Германовице» на границе с Украиной позволяют поставлять в страну максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период при отсутствии ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.
Как сообщал ForUm, 2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
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