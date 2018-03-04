Экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в Германии, которое компания Nord Stream 2получила ранее в этом году. Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ, передает DW.

«Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», - объяснил эксперт Nabu Ким Детлофф (Kim Detloff), которого цитирует агентство dpa. В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Детлофф убежден, что разрешение на строительство «Северного потока-2» было выдано «на основе устаревших представлений». Он указал на тот факт, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2. Таким образом, «Северный поток-2» поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке, уверяет «дочка» российского «Газпрома».

В конце января компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Ведомство согласовало планы по строительству 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности. В территориальных водах ФРГ строительство будет вестись в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. В марте истекает срок, когда это решение можно оспорить в судебном порядке. В суде подтвердили получение иска от Nabu, сообщает dpa.

В Nabu указывают на то, что ни Россия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф убежден, что Германии не следует форсировать события, пока другие страны не согласились на реализацию проекта.