В Золочевском районе спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГосЧС Харьковской области.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Ивашки поступило 2 марта в 13:33. Там во время досуга ребенок, 2006 года рождения, попал под снежный завал.

Как впоследствии стало известно, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.

По прибытию спасателей там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти малышку. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но он не дышал. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхания возобновилось и девочку подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.