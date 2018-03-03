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Печерский районный суд Киева отказался продлевать депутату Верховной Рады Михаилу Добкину (фракция «Оппозиционный блок») обязательство не выезжать за границу.

Об этом сообщают Українські Новини.

Суд также разрешил Добкину отлучаться из Харькова и Киева без разрешения следователя.

При этом суд продлил нардепу обязательства по первому вызову являться к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

15 июня Печерский районный суд Киева избрал для Добкина меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с альтернативой залога в 50 млн грн.

18 июля Добкин заявил, что нардеп Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен. Бывший вице-премьер Борис Колесников внес вторую часть залога в размере 20 млн гривен.

Следствием в действиях Добкина усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в городе Харькове стоимостью свыше 226 млн грн.

Добкин в 2006-2010 годах был мэром Харькова, а с марта 2010 года до марта 2014 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

25 июля защита Добкина обжаловала решение суда о его аресте.

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб Добкина.
ForUm

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