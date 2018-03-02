Во Львове не будут приостанавливать обучение в школах и садиках, сообщает пресс-служба горсовета.

«Во Львове все стабильно, город работает в нормальном режиме, тепло подается по графику и соответствующим температурным режимом. Сейчас ограничений не делаем, но будем работать в экономном режиме, то есть, держать на тех параметрах минимум-максимум, не завышая параметры», - отметил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

По его словам, на выходные в школах и садиках подача теплоносителя будет ограничена, но так, чтобы избежать замерзания, чтобы не тратить теплоноситель, но поддерживать нормальную температуру в домах.

«Думаю, отключать детские школы и садики, когда на улице -16°С, нет необходимости. Если же необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города. Люди не должны чувствовать проблем, тем более, дети, школьники. Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого», - рассказал заммэра.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут, из-за отказа «Газпрома» поставлять газ в Украину.