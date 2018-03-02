Сложившаяся ситуация из-за снижения давления в газотранспортных сетях и возникновения дефицита газа внутри Украины в результате противоправных действий российского газового монополиста «Газпром», в целом контролируемая и не несет глобальных негативных явлений. Уже завтра Украина будет получать европейский газ, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я только что провел совещание с техническими специалистами, беседовал с вице-президентом Еврокомиссии по энергетическим вопросам. Ситуация контролируется. Никаких негативных явлений не будет, - сказал он.- Но мы должны помнить, что страна-агрессор всегда будет находить вариации, чтобы нанести вред Украине. В энергетическом плане НАК «Нафтогаз Украины» должен быть более осмотрительным и заранее создавать запасы газа».

Премьер подчеркнул, что на вторник-среду ситуация «будет полностью стабилизирована». «Завтра, в соответствии с контрактами «Нафтогаза», европейский газ будет поставляться в Украину. Это сбалансирует работу системы», - сказал Гройсман.

Он также обратил внимание, что план, введенный в действие по решению Энергетического штаба – касательно том числе экономии топлива – предусматривает четкие действия всех органов власти в подобных ситуациях. «До среды включительно Министерство образования издало приказ ограничить обучение. Местные власти по своему усмотрению принимает решение, как им сбалансировать потребление», - пояснил премьер.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

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