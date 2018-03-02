также в разделеПолитика
Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley 36
Порошенко: Газовый контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке 48
Порошенко подписал закон о приватизации: россияне участвовать не будут 32
Янукович уверяет, что лично не оплачивал услуги Манафорта 19
Фомин: В обмене пограничников Медведчук выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина 28
Янукович о связи с Путиным: Ногой двери не открываем 70
Янукович заявил, что просил Путина ввести в Крым полицейских-миротворцев 59
Гройсман: «Газпром» прибег к шантажу, но мы справимся 135
Мингарелли заявляет, что не говорил об «идиотах», не замечающих реформ 43
Порошенко поблагодарил США за решение продать Javelin 49
Глава МИД Венгрии возмущен отменой «языкового закона» Кивалова-Колесниченко 48
Президент поручил усилить контроль за въездом россиян в Украину 115
Порошенко: «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» в случае невыплаты долга 89
Швейцария сняла санкции с Арбузова 316
Гройсман хочет лишить правоохранителей возможности контактировать с бизнесом 43
Рада сегодня не будет увольнять Гонтареву 33
Рада приняла за основу законопроект об антикоррупционном суде 49
В Польше вступил в силу скандальный закон об ИНП 78

Президент Петр Порошенко во время совещания относительно угроз энергетической безопасности подчеркнул, что правительство принимает исчерпывающие меры для обеспечения надежной работы энергетического сектора. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

По словам Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман проинформировал его о проведении в ближайшее время совещания по ситуации внутри страны, где будут даны соответствующие поручения во исполнение решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК «Нафтогаз» в размере 4,6 млрд долларов.

«Все это до последней копейки Украине будет заплачено. По этому поводу у меня нет никаких сомнений», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг. 

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готов отсудить у российского газового монополиста «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги