Президент Петр Порошенко во время совещания относительно угроз энергетической безопасности подчеркнул, что правительство принимает исчерпывающие меры для обеспечения надежной работы энергетического сектора. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

По словам Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман проинформировал его о проведении в ближайшее время совещания по ситуации внутри страны, где будут даны соответствующие поручения во исполнение решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК «Нафтогаз» в размере 4,6 млрд долларов.

«Все это до последней копейки Украине будет заплачено. По этому поводу у меня нет никаких сомнений», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщали, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готов отсудить у российского газового монополиста «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.