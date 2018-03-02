Транзиту газа ничего не угрожает, заявил Президент Петр Порошенко во время совещания относительно угроз энергетической безопасности Украины.

«Ситуация полностью будет находиться под контролем», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины инициировало в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС применение механизма предупреждения угроз и иностранные партнеры были проинформированы о шантаже, к которому попытался прибегнуть «Газпром».

«Мы приветствуем те заявления, которые сегодня были сделаны в Европейской Комиссии, нашими партнерами, в том числе и правительством Германии, где было четко отмечено, что они понимают, кто несет ответственность за попытки создать эту кризисную ситуацию. Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика», - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил: «К сожалению, РФ и «Газпром» еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они в очередной раз предпринимают попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет – Украина надежный партнер. И эти события еще раз это подтверждают».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

2 марта «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.