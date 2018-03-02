Европейская комиссия обеспокоена ситуацией с поставками газа из России и призывает Киев и Москву подтвердить статус надежных стран поставщика и транзитера газа.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, опубликованном на сайте ЕК, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что Еврокомиссия была проинформирована властями Украины о ее беспокойстве относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской системе газоснабжения. Эта проблема, по информации, доступной комиссии, основывается на трех элементах:

- Непрерывно низкое и переменное давление в поставках газа из России в Украину для транзита в ЕС. Это явление не новое, однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкого давления в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным;

- Отсутствие прямых поставок от «Газпрома» «Нафтогазу»: кажется, что «Нафтогазу» и «Газпрому» не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, которое привело к отказу от поставок природного газа даже в объемах, за которые «Нафтогаз» внес предоплату;

- Увеличение реверсных потоков из ЕС в кратчайшие сроки является сложным из-за напряженной ситуации на спотовом рынке (низкие температуры по всему ЕС) и трудности в техническом перераспределении потоков в рамках газотранспортной системы.

По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает опасения не только по поставкам природного газа в Украину, но и, возможно, по транзиту газа в Евросоюз.

«Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитражного трибунала», - говорится в сообщении.

Еврокомиссия также готова возглавить трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией, который в прошлом уже доказал свою эффективность в решении спорных вопросов.

С этой целью вице-президент Шефчович позвонит министрам энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и договориться о необходимых последующих шагах.

«Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это происходило в последние годы», - отмечается в заявлении.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

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