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Прокуратура Харьковской области обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Киевского районного суда Харькова для антимайдановца  «Топаз» с требованием более сурового наказания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Олега Максюка, в январе текущего года Киевский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако в ходе дебатов прокурор просил назначить более суровое наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый «коридор позора», а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на ул. Рымарской, во время которых погибли люди», - пояснил Максюк.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию.

Напомним, задержали мужчину 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 «беглеца» задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015 Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

 
ForUm

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