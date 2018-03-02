Президент Петр Порошенко вручил «Золотую Звезду» Героя Украины Решату Аметову, награжденному посмертно, его брату. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Решат – человек, который не представлял жизни без украинского Крыма и без свободы. Человек, которого невозможно было покорить и для того, чтобы преодолеть его сопротивление, эти преступники, эти террористы приняли решение его убить», - подчеркнул Президент и напомнил, что «ровно четыре года назад родные в последний раз видели Решата, когда он шел в военкомат для того, чтобы записаться в ряды добровольцев защищать украинскую землю».

«Но он – жив. Он жив в памяти крымскотатарского народа, став не просто Героем, а символом. Символом борьбы за Крым и надеждой на то, что мы Крым вернем», - подчеркнул Порошенко.

Брат Героя Рефат Аметов поблагодарил Президента за высокую государственную награду и сказал, что его брат всегда гордился тем, что он был гражданином Украины.

«Я прошу Вас, господин Президент, приложить усилия, найти виновных в смерти брата, задержать их и наказать. Я благодарен Вам за то, что в 2014 году Вы были одним из первых, кто оценил поступок Решата. Это было очень важно», - сказал Рефат Аметов и поблагодарил всех украинцев, которые помогли детям Решата, оставшимися сиротами.

15 марта 2014 года в Белогорском районе Крыма обнаружили труп крымского татарина со следами насильственной смерти. Рядом с ним были найдены наручники, голова была обвязана клейкой лентой. Погибшим оказался 38-летний Решат Аметов.

3 марта 2014 года в оккупированном Симферополе он вышел на акцию протеста, где простоял 15 минут, после чего его схватили и вывезли в неизвестное место. Аметова долго мучили и убили. Экспертиза зафиксировала причину смерти – выстрел в глаз.

У Аметова остались трое малолетних детей.

18 мая 2017 года Порошенко подписал указ о присвоении Аметову звания Героя Украины.