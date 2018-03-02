Обмен пограничников, состоявшийся 2 марта – это показатель, что несмотря на обострение отношений между США и РФ, официальные Киев и Москва могут договариваться и находить общий язык, пишет в своем блоге политический обозреватель Александр Фомин.

Фомин предлагает расшифровать, что означает в нынешней политической ситуации обмен российских пограничников В. Кузнецова и А. Кулуба на украинских пограничников Б. Марцоня и И. Дзюбака. В первую очередь, по мнению обозревателя, Киев и Москва продемонстрировали свое умение договариваться, а гарантом договороспособности Порошенко и Путина в очередной раз выступил Виктор Медведчук.

«Итак, Банковая и Кремль публично продемонстрировали свою договороспособность – желание договариваться, находить компромисс и выполнять свои обещания. В свою очередь, Виктор Медведчук в данном случае выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина после того как от имени украинского главы государства договорился с президентом РФ и согласовал все юридические нюансы и технические детали гуманитарной акции», - подчеркнул Фомин.

Фомин обращает внимание, что Медведчук разработал и юридическую процедуру, которая позволила провести обмен пограничниками «2 на 2». «Собственно, история с освобождением Надежды Савченко, а теперь и обмен пограничников демонстрируют, что он является и главным переговорщиком, и автором юридической процедуры, с помощью которой Киев и Москва оформили обмен пограничниками по формуле «2 на 2», - поясняет политический обозреватель.

Фомин напоминает, что украинский президент Петр Порошенко еще за сутки до обмена пограничников на своей пресс-конференции рассказал о решающей роли Медведчука.

«Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прямо подтвердил, что об обмене украинский политик договорился 22 февраля этого года, во время встречи с руководством РФ. Интересно, что первым о роли Медведчука рассказал Петр Порошенко во время своей пресс-конференции 28 февраля, за сутки до обмена пограничников. Во-первых, украинский президент анонсировал, что есть надежда еще до конца этой недели обменять и вернуть на Родину двух украинцев. Во-вторых, становится понятно, почему Порошенко во время пресс-конференции прямо назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком» и подчеркнул, что он – единственный, кто способен договориться с Владимиром Путиным по вопросам обмена», - напоминает политический обозреватель.