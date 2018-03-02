Российский газовый монополист «Газпром» отказался поставить газ Украине за 15 минут до начала поставок, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».



«Вчера за 15 минут до начала поставки газа Газпром сообщил нам, что «я передумала», а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту либо «Украина замерзла», либо «Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ». Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян прийти-таки на выборы постоянного, так что нужна какая-то быстрая «победа», - отметили в НАК.

Надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода, пояснили в «Нафтогазе».

«У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался. Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали также для домов с централизованным отоплением», - сообщила пресс-служба.

«Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день – самый критический», - отметили в НАК.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.