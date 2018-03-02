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Сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по ПДД на английском языке, сообщает пресс-служба ведомства.

Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. После выбора языка также предоставляется англоязычная инструкция относительно прохождения экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке также можно скачать с сайта Главного сервисного центра МВД.

«Это важное нововведение, ведь в государстве должны создаваться равные условия обслуживания всех его жителей. Ежегодно потребность в сдаче экзамена на английском ощущали немало граждан, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составило 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным», - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен для получения водительского удостоверения иностранцам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода, действующую медицинскую справку установленного образца о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083/о) и свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Напомним, с 1 июля 2017 теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством сдают по новым вопросам. На сайте Главного сервисного центра МВД работает бесплатный онлайн-тренажер по ПДД на украинском языке, а полный перечень вопросов был выложен в публичный доступ в сентябре 2017 года.
ForUm

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