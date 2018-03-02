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Временно оккупированным районам Луганской и Донецкой областей угрожает эпидемия кори, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск», - сообщили в штабе.

Через лояльные к идее «русского мира» СМИ боевики время от времени распространяют заведомо ложные новости типа: «тысячи граждан из подконтрольных украинскому правительству территорий воспользовались медицинскими услугами «республиканских эскулапов». На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической.

По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью.

На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков «ихтамнетов» так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК.

«Учитывая, что различные инфекционные болезни распространяются среди боевиков в геометрической прогрессии, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии», - заявили в штабе.

 
ForUm

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