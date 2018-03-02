В России украинских консулов не пускают на судебное заседание по делу заключенного Павла Гриба. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы – нарушение всех международных норм», – написал министр в Twitter.

Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі - порушення всіх міжн норм — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 марта 2018 г.





Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.