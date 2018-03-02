Бывший президент Украины Виктор Януковича заявляет, что лично не оплачивал услуги американского консультанта Пола Манафорта и не общается с ним уже 4 года.

На пресс-конференции в Москве иностранный журналист спросил его об отношениях и выплатах Манафорту, которые могли составить несколько миллионов долларов, сообщает «Украинская правда».

«С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с аппаратом Партии регионов, – отметил экс-президент, скрывающийся в России.

Осенью 2007 года были внеочередные выборы в парламент и президентские выборы в 2010 года.

«Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов», – подчеркнул Янукович.

«Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу – и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась: сколько он должен получать. В отношениях между нами вопросов его вознаграждения или оплаты вообще не было», – заявил он

Янукович продолжил: «После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда – советников у меня было много – на встречах, когда рассматривались международные вопросы, Пол Манафорт принимал в них участие».

«Как таковых личных контактов у меня с ним не было. Он работал в основном с Администрацией президента. Был такой порядок», – сказал экс-президент.

«После того, как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал», – добавил Янукович и отметил, что теперь получает информацию о нем из СМИ.

По поводу слухов о том, что экс-президент Украины якобы обсуждал с президентом России, что выплаты Манафорту были, но следов не сохранилось, Янукович сказал

«Что касается моих обсуждений с Путиным каких-то отношений с Полом Манафортом – это абсолютный абсурд. Никогда у нас этой темы не было».

Как известно, Манафорт был политтехнологом Партии регионов и возглавлял предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа до скандала из-за «черной бухгалтерии» ПР.

По данным НАБУ, имя Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.

Манафорт также является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 были обнародованы обвинения Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.