2 марта Украина и Россия произвели обмен украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака на двух российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Обмен произвели в нейтральной приграничной зоне вблизи КПП «Гоптовка» (Харьковская область).

Комментируя обмен, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пограничников удалось обменять благодаря Виктору Медведчуку.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, власти Украины и РФ достигли окончательной договоренности об обмене «2 на 2» во время визита Медведчука в Москву 22 февраля 2018 года.

«22 февраля Виктор Медведчук, который занимается гуманитарными вопросами и вопросами обмена удерживаемыми лицами, был и в Москве, и осуществлял контакты в Киеве. В итоге во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничниками», - заявил Дмитрий Песков.

По его словам, именно по итогам переговоров Медведчука с руководством РФ 22 февраля, стороны пришли к соглашению, что в ходе следующего обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба обменяют на украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака. Во время визита Медведчук вместе с руководством РФ согласовали юридическую процедуру, дату и место обмена пограничников.

Двое пограничников РФ Кузнецов и Кулуб были задержаны ночью 30 июня в Херсонской области. Кузнецову и Кулубу инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины).

По официальной версии, украинские пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак были задержаны сотрудниками ФСБ 3 октября 2017 года в Брянской области РФ. Марцоню и Дзюбаку инкриминировали преступление, предусмотренное ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой такового). В случае признания виновными, украинским пограничникам грозило до 6 лет колонии.

Виктор Медведчук – спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. В составе Трехсторонней контактной группы в Минске Медведчук курирует вопросы обмена пленными. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – это Надежда Савченко.