Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

В Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ.

На сегодняшний день четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

Обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ Владимир Путину просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию.

Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ подписал Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Суд города Краснодар в России продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 мая.

Определением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности.

На Киев снова надвигается стихия: выпадет до 17 см снега.