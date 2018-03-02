также в разделеОбщество
Львов не будет приостанавливать занятия в школах 17
Сдать экзамен по ПДД теперь можно на английском 16
Одесские делки пытались отправить в Кувейт почти центнер амфетамина 17
НАБУ завершило расследование в отношении двух фигурантов «газового дела» 22
Из воинской части в Виннице пропали секретные документы 22
Сурков предложил назвать новое оружие РФ – «Гиви» 30
Бандурко «кинул» ФФУ на 2 миллиона евро 36
Минимальную сумму алиментов могут увеличить в два раза 23
Порошенко вручил брату Решата Аметова Звезду Героя 35
МОН рекомендует закрыть учебные заведения до 12 марта 47
Суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ Богомольца 29
Штаб АТО: Среди боевиков – вспышка кори 23
ГПСУ: Об обмене пограничников договаривался Порошенко 24
Суд истребует у ГПУ и АП документы по Саакашвили 27
Освобожденные пограничники о пребывании в РФ: Обращались как с пленными 83
Надо продержаться 3-4 дня: «Нафтогаз» обратился к украинцам 90
Российский суд продлил арест Грибу до 4 мая 61
Консулов не пускают на суд по Грибу 29

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа. 

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно. 

В Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ. 

На сегодняшний день четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

Обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ Владимир Путину просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию. 

Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ подписал Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». 

Суд города Краснодар в России продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 мая.

Определением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности.

На Киев снова надвигается стихия: выпадет до 17 см снега.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги