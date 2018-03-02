также в разделеПолитика
Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley 37
Порошенко: «Газпром» заплатит Украине все до последней копейки 38
Порошенко: Газовый контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке 48
Порошенко подписал закон о приватизации: россияне участвовать не будут 32
Янукович уверяет, что лично не оплачивал услуги Манафорта 19
Фомин: В обмене пограничников Медведчук выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина 28
Янукович заявил, что просил Путина ввести в Крым полицейских-миротворцев 59
Гройсман: «Газпром» прибег к шантажу, но мы справимся 135
Мингарелли заявляет, что не говорил об «идиотах», не замечающих реформ 43
Порошенко поблагодарил США за решение продать Javelin 49
Глава МИД Венгрии возмущен отменой «языкового закона» Кивалова-Колесниченко 48
Президент поручил усилить контроль за въездом россиян в Украину 115
Порошенко: «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» в случае невыплаты долга 89
Швейцария сняла санкции с Арбузова 316
Гройсман хочет лишить правоохранителей возможности контактировать с бизнесом 43
Рада сегодня не будет увольнять Гонтареву 33
Рада приняла за основу законопроект об антикоррупционном суде 49
В Польше вступил в силу скандальный закон об ИНП 78

Экс-президент Виктор Янукович заявляет, что за время его пребывания в России встречался с президентом РФ  Владимиром Путиным «считанные разы». Об этомон сказал в ходе своей пресс-конференции в Москве.

«Вы понимаете, когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами, советники и так далее. Поверьте, есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, и если нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Но президент России очень занятый человек и я не претендую, чтобы лично с ним встречаться, вопросы должны быть подготовлены и когда придет время и возможность и необходимо встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу», - рассказал Янукович, сообщает 112 Украина.

Он подчеркнул, что больше контактируем с аппаратом российского президента. «С президентом Путиным у меня тоже очень в этом плане ситуация непростая. Во-первых, необходимости нет, он действительно очень занят. Надеюсь, если мы сейчас выйдем на какие-то решения и проявится возможность продвигать наши инициативы в плане мирного соглашения, надеюсь, что такая встреча состоится, если будет в этом необходимость», - добавил Янукович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги