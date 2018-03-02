Экс-президент Виктор Янукович заявляет, что за время его пребывания в России встречался с президентом РФ Владимиром Путиным «считанные разы». Об этомон сказал в ходе своей пресс-конференции в Москве.

«Вы понимаете, когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами, советники и так далее. Поверьте, есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, и если нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Но президент России очень занятый человек и я не претендую, чтобы лично с ним встречаться, вопросы должны быть подготовлены и когда придет время и возможность и необходимо встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу», - рассказал Янукович, сообщает 112 Украина.

Он подчеркнул, что больше контактируем с аппаратом российского президента. «С президентом Путиным у меня тоже очень в этом плане ситуация непростая. Во-первых, необходимости нет, он действительно очень занят. Надеюсь, если мы сейчас выйдем на какие-то решения и проявится возможность продвигать наши инициативы в плане мирного соглашения, надеюсь, что такая встреча состоится, если будет в этом необходимость», - добавил Янукович.