Назначенные по квоте Президента судьями Конституционного суда Сергей Головатый и Василий Лемак принесли присягу.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Президент Петр Порошенко принял участие в специальном пленарном заседании КСУ.

Он подчеркнул, что впервые в истории страны судьями Конституционного суда Украины стали юристы, которые прошли через открытый прозрачный конкурс. «И они не просто известные юристы. Они - признанные в Украине и за рубежом конституционалисты», - отметил он.

Порошенко напомнил, что в 2016 году, когда вносились изменения в Конституцию Украины в части правосудия, «все ставили себе целью создать сильный и независимый и авторитетный Конституционный суд, так же как сильный, авторитетный и независимый Верховный суд Украины».

«Мы должны иметь прозрачные правила отбора судей, для того, чтобы повысить защиту конституционных прав и свобод граждан», - подчеркнул Президент.

По его словам, сегодня в Украине уже обеспечены все необходимые законодательные инструменты, происходит мощное кадровое усиление Конституционного суда. С сегодняшнего дня в суде будут работать уже 16 из 18 судей. Глава государства поблагодарил конкурсную комиссию за профессиональный, компетентный и достойный выбор.

«Мог кто-то представить три года назад, что судей Конституционного суда будут подбирать известные украинские юристы, судьи Европейского суда по правам человека в отставке, почетный председатель Венецианской комиссии будет в составе конкурсной комиссии?» - отметил Президент.

При этом он заявил, что и Верховная Рада не должна медлить с конкурсными процедурами и с назначением еще двух судей по своей квоте, для того, чтобы наконец Конституционный суд Украины имел возможность работать в полном составе.

Напомним, 27 февраля Президент назначил по своей квоте двух судей КСУ - Сергея Головатого и Василия Лемака.

Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, народным депутатом Украины II-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина" и Партии регионов).

Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета с 2004 года.

21 февраля председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.