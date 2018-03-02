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Российский газовый монополист «Газпром» после приговора арбитражной палаты Стокгольма о взыскании более 4 млрд долл. снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибег к шантажу, как Украины, так и Европы. Об этом в своем обращении сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Газпром» прибег к шантажу Европы и Украины, снизив в системе подачи газа давление. Это вызывает технические трудности. Но нет ничего такого, с чем бы мы не справились», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины», как ключевому элементу энергетической системы Украины, надо всегда помнить, «с кем имеем дело» и делать все, чтобы не допускать сбоев и находить варианты поставки топлива.

Глава правительства сообщил, что разговаривал с руководством НАК и поставил четкую задачу – решить вопрос недопущения проблем и нахождения альтернативных источников топлива для обеспечения энергобезопасности.

«Важно также, чтобы и местные власти отслеживали ситуацию ежечасно. Все должно работать нормально. Все службы уже переведены в усиленный режим», - добавил премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» пока отказался поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договораи невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут. 

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.
ForUm

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