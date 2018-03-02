Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не говорил, что «только идиот не замечает проведенных реформ».

Об этом он заявил на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, сообщает «Европейская правда».

«Я хочу сказать, что моя цитата об идиотах, которые не видят реформ, не соответствует действительности. Я такого не говорил. Скорее всего, мои слова были очень вольно переведены с дипломатического языка», - сказал Мингарелли.

Вместе с тем посол ЕС не оспорил оценку о наличии успехов в проведении реформ в Украине.

«Дело в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужны делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине», - добавил он.

Ранее СМИ распространили заявление Мингарелли, в котором он прокомментировал реформы в Украине. «Я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень тяжелых условиях, однако, если вы этого не видите - вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне - и я вам оглашу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты», - отметил посол.