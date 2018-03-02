Президент Петр Порошенко поблагодарил США за решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали – Javelin! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт», – отметил он.

По словам Порошенко, это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе.

«Благодарен президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение. Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь свободный мир от его маниакальных амбиций», – подчеркнул Глава государства.

Напомним, Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.