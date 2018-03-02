Теперь действует «Закон о языках Украинской ССР» 1989 года? Тем более – надо быстрее принимать новый, созвучный времени, в котором живет Украина

Похоже, в ближайшие дни языковой вопрос снова окажется в топе общественной повестки дня. 28 февраля Конституционный суд Украины признал «закон КК» Кивалова-Колесниченко «Об основах государственной языковой политики» - неконституционным. Следовательно, он больше не действует. Что это означает? Да, есть 10 статья Конституции Украины, где говорится о том, что государственным языком Украины является украинский язык и есть старый, «советский» Закон о языках Украинской ССР, принятый в 1989 году. Но современного языкового законодательства, которое бы регулировало эту сверхответственную сферу — нет.

Закон «Кивалова-Колесниченко» был вреден для Украины, не иначе. Он обязывал органы местного самоуправления проводить мероприятия по развитию, использованию и защите регионального языка при условии, если количество носителей этого языка превышает 10%. Несмотря на эту цифру, не трудно догадаться, что в целом это касалось русского языка в восточных и южных областях Украины.

То есть, именно «закон КК» раскалывал общество и «подогревал» распри. Впрочем, к счастью, применить его в полной мере при Януковиче и регионалах не успели, ведь с момента принятия до Майдана прошло чуть больше года, большинство норм осталась лишь на бумаге. Эксперты сходятся во мнении, что этот закон был скорее не законодательным актом, а инструментом популизма домайдановской власти, которая работала на свой электорат и хотела нравиться «за поребриком». Поэтому и возникает вопрос — изменится ли что-то с его отменой? Когда ожидать принятия нового, уже без преувеличения, украинского закона о языке и каким он может быть?

На эти вопросы Укринформа отвечают эксперты:

Павел Гриценко, директор Института украинского языка НАН:

«Никто не отменял правила: чей язык — того и государство»

Такое решение Конституционного суда было неотвратимо. Этот закон правильно было бы называть «Законом Кремля-Кивалова-Колесниченко», ведь это ни что иное, как лекала и сценарий Кремля. Язык — это одно из главных направлений давно осуществляемой гибридной войны против Украины. У нас была традиция недооценки важности роли языка в жизни общества. И поэтому мы имели искривленную во многих проявлениях языковую политику.

Сейчас накопилось очень много проблем, связанных с жизнью языка. Украинский язык до сих пор не утвердился как государственный, до сих пор не создана реальная украиноязычная среда. Никто не отменял правила: чей язык — того и государство. И если у нас будет господствовать не украинский язык, это будет уже не украинское государство.

Сейчас нельзя допустить сценария, по которому принимался закон об образовании - когда сразу после принятия мы побежали извиняться или советоваться в соседних или отдаленных государствах. Мы здесь хозяева и именно мы должны строить демократическое, правовое, европейски ориентированную, сильную Украину. На это должно быть направлено и языковое законодательство.

Никаких опасностей в переходном периоде нет, если мы не будем их создавать сами. Ведь никто не отменял Конституцию, никто не отменял направления на утверждение украиноязычного пространства во всех сферах жизни нашего общества, будь то в сфере медиа, администрирования, в науке или образовании - украинский язык должен царить везде. Стоит помнить, что никогда законы, затрагивающие в позитивном плане одну часть социума, а другая часть не хотела бы этого, не проходят легко и гладко. И сейчас этого не будет. Важно не усиливать противостояние, а вести четкую разъяснительную работу: есть государство Украина, есть Конституция, которая определила и характер языковой жизни. Надо наконец начать уважать законы и их выполнять. Надо исключить спекулятивные подходы, а тогда все будет хорошо. Мы должны подходить к решению языкового вопроса с двух позиций: чисто научной и чисто юридической. То, что будут попытки различных сил как-то расшатывать ситуацию и разыгрывать карту перед выборами, или попытки как-то использовать — это другое дело, но и это мы должны видеть и соответственно на это реагировать.

Андрей Ильенко, народный депутат Украины, один из тех, кто подавал иск в КСУ:

«Закон о языках времен Украинской ССР лучше, чем «Кивалова-Колесниченко»

Закон Кивалова-Колесниченко был абсолютно антиукраинской провокацией, организованной во времена Януковича с целью русификации Украины и подготовки к российскому вторжению, которое и началось через полтора года после его «принятия». Соответственно, с самого начала против него развернулась борьба — начиная с «языкового майдана», когда этот закон принимали, и заканчивая событиями 2014 года — подачей иска в Конституционный суд. Три с половиной года суд рассматривал это представление, но наконец вынес единственно возможное решение — признал этот закон неконституционным. Поэтому перспективы после отмены закона КК — очевидны: ВР должна как можно скорее принимать новый Закон о языках.

Самое парадоксальное — Закон о языках Украинской ССР намного лучше, чем Закон «Кивалова-Колесниченко». Но на самом деле это не означает, что Украина должна жить по этому закону. Поэтому перед парламентом возникнет необходимость заполнить образовавшийся «законодательный вакуум».

Сергей Оснач, член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при Министерстве культуры Украины:

«Это должно быть законом именно об украинском языке как государственном, а не о языках вообще»

Отмена антиукраинского закона Кивалова-Колесниченко – событие, которого наше общество ждало, фактически, со дня его утверждения. Теперь — нужно как можно быстрее преодолеть правовую неопределенность в языковой сфере. Ведь неопределенность создает очевидные риски. Растет вероятность конфликтов на языковой почве. В сферах, где применение языка не было достаточно четко урегулировано законом, такие конфликты регулярно случались и ранее (например, в сфере обслуживания). А теперь конфликтность может распространиться и на другие сферы. Возможны также злоупотребления местной власти, руководства предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и т.д. Где-то могут попробовать самовольно ввести свои правила в пользу русского языка, а где-то - наоборот, в пользу украинского. Все это, очевидно, будет способствовать радикализации и усилению напряжения в обществе на языковой почве.

Возврат к Закону о языках в УССР, действовавшему в Украине в 1989-2012 годах, на какой-то длительный срок, вряд ли возможен. Закон Кивалова-Колесниченко внес изменения в ряд других законов. В некоторых случаях на те изменения потом накладывались другие. Возникает немало противоречий. Например, нормы закона 1989 года о языках образования противоречат языковой статье недавно принятого образовательного закона. Кроме того, Закон о языках в УССР безнадежно устарел и не отвечает вызовам нынешнего времени. Он не регулирует применение украинского языка во многих сферах, а также содержит немало необоснованных преференций для русского языка, что и неудивительно, учитывая время его написания. Например, и закон 1989 года, и закон Кивалова-Колесниченко провозглашают русский обязательным языком в сфере информатики – наравне с украинским.

Значит, возникает насущная необходимость принятия нового языкового закона. Очевидно, он должен быть законом именно об украинском языке как государственном, а не о языках вообще. Отдельный закон о государственном языке – это нормальная европейская практика (применение других языков там регулируется другими законами), зато смешивание в одном законе регулирования применения различных языков с разным статусом умаляет государственный статус украинского языка и создает ненужную конфликтность между государственным и другими языками. Понятно, зачем такое смешивание на законодательном уровне нам подбрасывали в советские времена или во времена правления Януковича. Сейчас пришло время это исправить. Новый закон о языке должен обеспечить доминирование украинского языка во всех сферах и обеспечить украинским гражданам возможность в полной мере получать информацию и услуги на украинском языке. Очевидно также, что новый языковой закон должен предусматривать эффективные механизмы контроля за его выполнением.

Тарас Шамайда, эксперт в вопросе языка, соавтор законопроекта №5670 «О государственном языке»:

«Языковой вопрос не должен стать «разменной монетой» будущей предвыборной кампании»

У нас нет оснований говорить о возвращении законодательного поля в то состояние, каким оно было до 2012 года. Между тем, закон «Кивалова-Колесниченко» внес изменения в более чем 30 разных законов — о телевидении, о рекламе, об образовании... Сейчас образовался «правовой вакуум» в вопросе применения государственного языка и языковой политики в целом. А задача парламента на сегодня - реализация требования 10 статьи Конституции о том, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование государственного языка по всей территории Украины, во всех сферах общественной жизни. Языковой законопроект есть в повестке дня сессии. Возможно, депутаты теперь обратят внимание на тот вакуум, который образовался с решением Конституционного суда и рассмотрят его в ближайшее время. Но окно возможностей принять нормальный закон о государственном языке, который одновременно отвечает и национальным интересам и Конституции Украины - не очень большое. Закон надо принять в этом году, даже, желательно в ближайшие полгода. Ведь скоро начнется предвыборная борьба, и не хотелось бы, чтобы языковой вопрос становилось разменной монетой в избирательной кампании, или использовался каким-то другим образом.