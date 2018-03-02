Из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Полик». Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Без приглашения пришли на воровскую «вечеринку» на Житомирщине и встретили там очередного «вора в законе» по кличке «Полик», – отметил он.

«По итогам встречи Поликарп «самостоятельно» принял решение уехать из Украины. Кстати, этот «Полик» практически и фактически является нелегалом. Пожелаем ему счастливого пути», – написал Аброськин.