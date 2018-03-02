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В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Запорожской области обесточены 16 населенных пунктов, Донецкой - 12, Луганской - 3, Днепропетровской - 1 и Черниговской - 1.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.

Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 3 тыс. 164 человек и 1 тыс. 473 единиц техники, из них от «Укравтодора» – 1 тыс. 403 человек и 1 тыс. 42 единицы техники, от ГосЧС 1 тыс. 761 человек и 431 единицы техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, 1 марта было ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на некоторых участках дорог в Киевской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

 
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