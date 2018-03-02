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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали возле оккупированной Амбросиевки в Донецкой области фургон с надписью на русском языке «Груз 200», сообщается отчете миссии за 27-28 февраля.

«Возле н. п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками «ДНР», на лобовом стекле которого был знак с надписью «груз 200» на русском языке. Фургон следовал по автодороге Т0507 в юго-восточном направлении», – отметили в СММ.
ForUm

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