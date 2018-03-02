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За минувшие сутки агрессор провел 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин.

На донецком направлении, противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

В штабе подчеркнули, что на других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

«Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой. Таким образом, представители Вооруженных сил Украины пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасны для коммунальных служб», – сказано в сообщении.
ForUm

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