Российский газовый монополист компания «Газпром» не сможет требовать от Украины выполнения правила «бери или плати», которое предусмотрено решением Стокгольмского арбитража по контракту на покупку газа, из-за отказа поставлять топливо Украине с марта этого года, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов глава «Натфогаза Украины» Андрей Коболев.

«Они («Газпром». – Ред.) не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут требовать от нас в этом году take or pay («бери или плати»). Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» - потенциально сотни миллионов долларов», - сказал он, сообщает УНИАН.

«Мы не обязаны выкупать четыре миллиарда кубометров газа (предусмотренных декабрьским решением арбитража. – Ред.), и это не наша вина, это действия «Газпрома», которые противоречат контракту, решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик и которые, как я думаю, будут стоить «Газпрому» много политических проблем в Европе», - добавил Кобелев.

Он также сообщил, что помимо отказа поставлять газ Украине, «Газпром» также сократил поставки топлива в другие страны Европы.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» пока отказался поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.