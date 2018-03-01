Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в случае невыполнения российским газовым монополистом «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл., должен добиваться ареста активов «Газпрома».

Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых с 2 марта.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года,

«Газпром» пока не будет поставлять газ в Украину, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года, несмотря на предоплату, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Конституционный суд Украины обнародовал решение о несоответствии Конституции Украины закона «Об основах государственной языковой политики», в котором объяснил, что депутатами была нарушена процедура рассмотрения и принятия.

Если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев

В Польше 1 марта вступил в силу новый закон об институте национальной памяти (ИНП).

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что получил от Государственной фискальной службы Украины два персональных штрафа на более чем 8 млрд гривен.

Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести заочное расследование против депутата Госдумы России, бывшего «прокурора» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре тарифа на транзит в контракте с ПАО «Газпром».

Печерский районный суд Киева избрал президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину на 19 марта из-за того, что обвиняемый не явился на заседание.

Украина должна обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Петра Порошенко.

Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств с просьбой осудить политические репрессии Российской Федерации и помочь освободить политических заключенных – граждан Украины и обнародовала их поименный список.

Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, несмотря на неполное выполнение требований по предыдущей программе. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днипро, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

В течение ночи 1 марта в Киеве выпало 20 сантиметров снега.

Столичные школы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить занятия, детсадам также рекомендуется приостановить работу на эти два дня.

В результате непогоды было прекращено водоснабжение Мариуполя и еще 8 населенных пунктов Донецкой области.