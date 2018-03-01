Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович обвинил в «теракте» в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ, таким образом представители венгерского нацменьшинства кардинально изменили свою позицию относительно виновников нападения.

Об этом он заявил венгерскому телеканалу M1, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hirado.hu.

«Это был не поджог, а террористический акт. Если бы кто-то был в помещении, например, охранник, которого мы хотели нанять после прошлых событий, его жизнь оказалась бы под угрозой», - сказал Брензович.

По его словам, нападение на здание общества венгров - это новое явление для Закарпатья, где до сих пор ничего подобного с офисами нацменьшинств не происходило.

По мнению Брензовича, к нападению частично привело то, что больше года в украинских СМИ продолжается антивенгерская кампания. С другой стороны, по его словам, украинская власть позволила укрепить позиции экстремистов, что вылилось в их незаконные действия против венгров Закарпатья.

Лидер венгерского меньшинства поблагодарил правительство Венгрии за решительные действия после взрыва. Он сказал, что «Орбан и его правительство всегда брали на себя ответственность за судьбу венгров за рубежом».

Сразу после нападения заместитель Брензовича Иосиф Борт высказал убеждение, что за подрывом не могут стоять украинцы. Таким образом представители венгерского меньшинства радикально изменили мнение относительно виновников нападения.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса КМКС.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля.

В ночь на 27 февраля в Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры.

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто заявил, что по предварительной информации, неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса, которое сдетонировало.