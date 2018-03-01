также в разделеМир
Путин заявил о создании в РФ ракеты с ядерным двигателем 31
Путин: Не надо раскачивать лодку, которая называется планета Земля 42
США заморозили все встречи с польским руководством из-за закона об ИНП 23
Суд над Манафортом назначен на сентябрь 24
Еще два чиновника Словакии уходят в отставку из-за убийства журналиста 22
«Кокаиновое дело»: Фигурант заявил об «американском следе» 68
Министр культуры Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста 26
Дебаты в РФ: Жириновский обругал Собчак матом, она облила его водой 902
Лавров: США готовятся к применению ядерного оружия против РФ 1185
Зятю Трампа ограничили доступ к гостайне 31
После трехдневных протестов Храм Гроба Господня снова открыли 37
За три недели в Чехии от гриппа умерли 50 человек 40
СМИ: Семья Путина отмывала деньги через крупнейший банк Дании 81
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию по Йемену 33
Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней 78
В Милане вместо моделей на подиум вылетели дроны 86
Храм Гроба Господня в знак протеста закрылся впервые за 100 лет 128
Восточную Гуту в Сирии продолжают бомбить, несмотря на резолюцию ООН 69

Министерство обороны США знакомо с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны и полностью готово к этому. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт.

«Нас не удивило заявление Путина и народ США должен знать, что мы абсолютно готовы», - ответила пресс-секретарь Минобороны США на вопрос журналистки относительно заявлений Путина о наличии у России оружия, которому Америка, якобы, неспособна противостоять, сообщает Голос Америки.

При этом пресс-секретарь Минобороны США отвергла заявления Путина о том, что система ПРО США и НАТО, которая приближается к границам России, направлена против этой страны, но подчеркнула, что США уверены в способности защитить себя при любых условиях.

«В России прекрасно знают, что ПРО направлена не на них. Нам необходимо гарантировать наличие действенного фактора ядерного сдерживания и мы уверены, что мы готовы защитить эту нацию при любых обстоятельствах», - отметила Уайт.

Она также подчеркнула, что военные США «давно следят за Россией».

«Эти вооружения разрабатывают уже очень давно. Наша политика в области ядерных вооружений (Nuclear Posture Review) все это учитывает», - отметила Уайт.

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении России: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги