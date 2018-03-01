Министерство обороны США знакомо с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны и полностью готово к этому. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт.

«Нас не удивило заявление Путина и народ США должен знать, что мы абсолютно готовы», - ответила пресс-секретарь Минобороны США на вопрос журналистки относительно заявлений Путина о наличии у России оружия, которому Америка, якобы, неспособна противостоять, сообщает Голос Америки.

При этом пресс-секретарь Минобороны США отвергла заявления Путина о том, что система ПРО США и НАТО, которая приближается к границам России, направлена против этой страны, но подчеркнула, что США уверены в способности защитить себя при любых условиях.

«В России прекрасно знают, что ПРО направлена не на них. Нам необходимо гарантировать наличие действенного фактора ядерного сдерживания и мы уверены, что мы готовы защитить эту нацию при любых обстоятельствах», - отметила Уайт.

Она также подчеркнула, что военные США «давно следят за Россией».

«Эти вооружения разрабатывают уже очень давно. Наша политика в области ядерных вооружений (Nuclear Posture Review) все это учитывает», - отметила Уайт.

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении России: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.