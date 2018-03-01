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Закон о создании антикоррупционного суда должен быть окончательно принят весной. Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.  

Он поблагодарил Верховную Раду за решение о принятии за основу президентского законопроекта «О Высшем антикоррупционном суде».

Глава государства напомнил, что регламент парламента дает две недели на подачу поправок к этому проекту. «Далее предстоит содержательное обсуждение тех норм проекта, которые вызвали наибольшие дискуссии. И я подчеркиваю, что дискуссия нужна, тщательное рассмотрение нужно также, так же как и нужно безусловное соблюдение регламента», - отметил он.

«Но хотел бы сразу предупредить - я не дам заговорить проект бессмысленными синтаксическими или орфографическими поправками и не дам отложить его в очень долгий ящик, как кто-то рассчитывает. Любые промедления со вторым чтением абсолютно недопустимы», - заявил Петр Порошенко.

Президент добавил: «И сегодняшнее голосование в более чем 280 голосов (за принятие законопроекта за основу. - Ред.) дает мне твердые основания для оптимизма».

«Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной», - сказал Глава государства.

Напомним, 1 марат Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. 
ForUm

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