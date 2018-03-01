также в разделеОбщество
1 марта. Картина дня 48
Лидер союза венгров Закарпатья: Теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» 19
Порошенко: Рада должна создать антикоррупционный суд весной 10
Князев: Без изменений в УПК правоохранительная система будет парализована 57
СМИ: НАБУ обыскало кабинет судьи Линника, который отпустил Крысина 16
Крымскотатарскому активисту дали два года условно за пост в соцсети 17
СМИ: Сын замминистра образования участвовал в разбойном нападении 39
Рада обнародовала поименный список украинских политзаключенных 39
Насиров показал декларации с доходом в 6 гривен 50
Суд разрешил заочное расследование в отношении Поклонской 51
Главу РГА на Киевщине и его зама задержали на взятке в 1,3 миллиона 33
В Украине закрыли 6 аэропортов 54
В ОБСЕ недовольны продвижением ВСУ «в серой зоне» 110
Суд заочно арестовал Дыминского 43
Коболев получил два штрафа на 8 миллиардов 87
Медведчук: Евроинтергаторы потеряли доверие как международных партнеров, так и граждан Украины 43
15 областей Украины засыпает снегом 77
Сегодня – 75 годовщина Корюковской трагедии 131

Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно отстранения от занимаемой должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом объявил председательствующий судья в зале суда.

«Суд постановил апелляционную жалобу САП оставить без удовлетворения», - сказал судья. Как пояснил адвокат, суд оставил решение суда первой инстанции в силе, но принял решение о внесении изменений в мотивирующей части, сообщает РБК-Украина.

«Решением удовлетворена, безусловно», - сказала Гаврилова.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года).

30 января суд решил не отстранять Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги