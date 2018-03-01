Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно отстранения от занимаемой должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом объявил председательствующий судья в зале суда.
«Суд постановил апелляционную жалобу САП оставить без удовлетворения», - сказал судья. Как пояснил адвокат, суд оставил решение суда первой инстанции в силе, но принял решение о внесении изменений в мотивирующей части, сообщает РБК-Украина.
«Решением удовлетворена, безусловно», - сказала Гаврилова.
Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.
25 января Соломенский районный суд Киева избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года).
30 января суд решил не отстранять Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время