Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно отстранения от занимаемой должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом объявил председательствующий судья в зале суда.

«Суд постановил апелляционную жалобу САП оставить без удовлетворения», - сказал судья. Как пояснил адвокат, суд оставил решение суда первой инстанции в силе, но принял решение о внесении изменений в мотивирующей части, сообщает РБК-Украина.

«Решением удовлетворена, безусловно», - сказала Гаврилова.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года).

30 января суд решил не отстранять Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.