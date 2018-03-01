также в разделеПолитика
Президент поручил усилить контроль за въездом россиян в Украину 48
Порошенко: «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» в случае невыплаты долга 50
Швейцария сняла санкции с Арбузова 92
Рада сегодня не будет увольнять Гонтареву 27
Рада приняла за основу законопроект об антикоррупционном суде 45
В Польше вступил в силу скандальный закон об ИНП 67
Порошенко о решении арбитража: Это настоящая победа 49
Манафорт консультировал «Оппоблок» в 2014-2015 годах 25
Порошенко: Украина и Польша не нуждаются в советах, каких героев чтить 54
Путин заявил, что «Северный поток-2» – не конкурент украинской ГТС 65
Вакаров: Порошенко фактически прямо сказал, что освобождением украинских заключенных в РФ сейчас занимается Медведчук 42
Гройсман еще не определился с форматом участия в парламентских выборах 21
Порошенко: Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом 90
Порошенко: Медведчук — самый эффективный переговорщик в вопросе обмена пленными 108
Порошенко: Я не Господь Бог и не знаю, кто убил Шеремета 36
Порошенко рассказал, под какой фамилией летал на Мальдивы 115
Березкин покинул депутатскую группу «Видродження» 27
Президент: Не слушайте «каркающих» о приостановлении безвиза 61

Служба безопасности Украины, подразделения Генеральной прокуратуры и Национальная полиция должны лишиться прав любого контакта с бизнесом и передать эти полномочия в единый интеллектуальный орган, который будет вести аналитику бизнеса и не давать никому прятаться в тень. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Он отметил, что название этого органа значения не имеет, и сегодня существует несколько его вариантов – также, как и существует несколько законопроектов по формированию и работе такого органа.

«И мы здесь не претендуем на единое авторство, - сказал Гройсман. - Я претендую на то, чтобы СБУ была лишена права контактировать с бизнесом. Говорю об этом серьезно».

А подразделения Нацполиции и прокуратуры, которые занимаются вопросами бизнеса, по его словам, должны быть ликвидированы.

«Мы за то, чтобы был один интеллектуальный орган, который занимается аналитикой бизнеса и не дает никому уходить в тень. Вот я за это», - подчеркнул Гройсман.

Вместе с тем он предложил деловым кругам проанализировать все инициативы по формированию единой службы, выбрать наиболее приемлемый законопроект, чтобы его можно быть рассмотреть и принять быстро и почти единогласно – так, как это было с законом о защите прав бизнеса «маски-шоу-стоп».

Напомним, 1 декабря 2017 Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги