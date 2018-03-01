Служба безопасности Украины, подразделения Генеральной прокуратуры и Национальная полиция должны лишиться прав любого контакта с бизнесом и передать эти полномочия в единый интеллектуальный орган, который будет вести аналитику бизнеса и не давать никому прятаться в тень. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Он отметил, что название этого органа значения не имеет, и сегодня существует несколько его вариантов – также, как и существует несколько законопроектов по формированию и работе такого органа.

«И мы здесь не претендуем на единое авторство, - сказал Гройсман. - Я претендую на то, чтобы СБУ была лишена права контактировать с бизнесом. Говорю об этом серьезно».

А подразделения Нацполиции и прокуратуры, которые занимаются вопросами бизнеса, по его словам, должны быть ликвидированы.

«Мы за то, чтобы был один интеллектуальный орган, который занимается аналитикой бизнеса и не дает никому уходить в тень. Вот я за это», - подчеркнул Гройсман.

Вместе с тем он предложил деловым кругам проанализировать все инициативы по формированию единой службы, выбрать наиболее приемлемый законопроект, чтобы его можно быть рассмотреть и принять быстро и почти единогласно – так, как это было с законом о защите прав бизнеса «маски-шоу-стоп».

Напомним, 1 декабря 2017 Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.