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Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск в кабинете судьи Шевченковского райсуда Киева Олега Линника, который приговорил к условному сроку руководителя «титушек» Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в НАБУ.

По его словам, обыск был проведен в четверг и проводился в рамках проверки информации о возможном незаконном обогащении судьи, а также в рамках расследования дела по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Линника не задерживали.

Ранее Шевченковский районный суд Киева сообщил, что 1 марта детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского суда от 28 февраля 2018, провели обыск в личном кабинете судьи.

При этом фамилия судьи не указывалась.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину дали 2 года условно.

Судья Шевченковского суда Киева Олег Линник считает свой приговор справедливым.
ForUm

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