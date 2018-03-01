Любое применение ядерного оружия против РФ и ее союзников Москва будет рассматривать как ядерное нападение, и ответ будет мгновенный, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к федеральному собранию.



«Считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников – малой, средней, да какой угодно мощности – мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», - заявил Путин. Зал отметил эти слова российского президента громкими аплодисментами, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений». При этом Путин призвал не создавать для мира новые угрозы, «а, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации». «Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе. Россия к этому готова», - резюмировал он.

«Тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!» - заявил российский лидер под бурные аплодисменты.

Он призвал осознать эту реальность и убедиться в том, что все сказанное во время оглашения послания «не блеф и отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется планета Земля».

По словам Путина, важно подчеркнуть, что растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на планете, «поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире». Он напомнил, что это было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней.

У России вызывают озабоченности снижение порога применения ядерного оружия в новой доктрине США, заявил Путин. «Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что оно может быть пущено в ход в ответ на удар обычными вооружениями или даже на киберугрозу», - указал Путин.

Он обратил внимание на то, что в своей военной доктрине Россия «оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, или в случае агрессии с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства».

«Все очень четко, ясно, конкретно», - заявил российский лидер.