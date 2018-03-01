Прокуратура Киева будет настаивать на аресте сотрудника сервисного центра МВД – виновника смертельного ДТП, которого суд освободил из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Киева категорически не согласна с решением Подольского райсуда столицы, который освободил из-под стражи 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, совершившего смертельное ДТП на ул. Стеценко в Киеве», - говорится в сообщении.

Так, несмотря на решение Шевченковского районного суда столицы, которым к сотруднику МВД применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и которая была оставлена без изменений судом апелляционной инстанции, в ходе судебного заседания 27 февраля судья Подольского райсуда освободил из-под стражи обвиняемого.

При этом вопрос об отмене уже избранной меры пресечения, которая действовала до 11 марта, не ставился и соответствующее решение судьей не принималось.

Несмотря на это, прокуратурой подготовлено ходатайство в суд об избрании сотруднику МВД пресечения в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 5 марта на 12:30.

Напомним, 13 ноября 2017, находясь за рулем автомобиля «Мазда-7» в нетрезвом состоянии, ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки «Мицубиси» и с автомобилем «Нисан». В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Позже стало известно о том, что за рулем внедорожника был начальник МРЭО Владимир Найда. 14 ноября ему вручили подозрение. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).