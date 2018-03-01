В четверг, 1 марта, детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского районного суда от 28 февраля, провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Указанное следственное действие было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов.
«Вместе с тем, в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на отыскание и изъятие которых постановлением следственного судьи предусмотрены не были», - заявили в суде.
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