также в разделеСтолица
Суд отпустил из-под стражи сотрудника МВД-виновника смертельного ДТП в Киеве 19
Власти Киева просят Минобороны и МВД помочь в борьбе со стихией 41
Школам Киева рекомендуют отменить уроки, а предприятиям – сократить рабочий день 109
Снегопад в Киеве продлится еще почти сутки 43
В Киеве уже выпало 20 см снега 51
В Киеве передумали устанавливать скандальный флагшток за 47 миллионов 54
Гостиный двор вернули государству 41
Киев снова закрывают для грузовиков 90
Киев снял ограничение на въезд грузовиков 29
В столице проверили 103 маршрута: на большинстве выявлены нарушения 66
Из-за непогоды Киев закроют для грузовиков 31
Киевские школы и детсады отработают мартовский выходной 34
В результате столкновений под Радой пострадали 14 полицейских 2336
Число пострадавших под Радой полицейских возросло до 11 117
Под Радой произошли стычки: пострадали двое правоохранителей 215
В Киеве на заправке из авто украли 4 миллиона 106
Киев могут закрыть для грузовиков 29
Киевлян просят не пользоваться личным транспортом до весны 96

В четверг, 1 марта, детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского районного суда от 28 февраля, провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указанное следственное действие было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов.

«Вместе с тем, в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на отыскание и изъятие которых постановлением следственного судьи предусмотрены не были», - заявили в суде.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги