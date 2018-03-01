Уволенный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров обнародовал ежегодную декларацию за 2017 год.

Декларация экс-чиновника опубликована в Едином государственном реестре декларации, он также обнародовал декларацию перед увольнением за 2018 год, сообщает Украинская правда.

Согласно внесенным данным, годовой доход тогда еще отстраненного главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в «Укргазбанке».

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9147062 гривен, львиную долю из которых, более 9 млн, составила «передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства». Кроме того, она задекларировала «дополнительное благо», полученное от ООО «АЛЬТИС-Констракшн», в котором работает.

Суммарный доход супругов за предыдущий год составил 9147068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.

Практически все недвижимое и движимое имущество в декларации Насирова было куплено до 2017 года. Единственное, что экс-фискал с женой приобрели в прошлом году – каждый по часам, у Насирова появился третий «Breguet», у жены - третий «Rolex».

Кроме часов, в декларации Насирова, как и в предыдущие годы, значатся многочисленные ценности – ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, коллекционные монеты, вино, сумки, одежда, комплект домашнего серебра и хрусталя, сервиз и т.п.

Большую часть недвижимого имущества бывший фискал или арендует, или декларирует как собственность жены. Это 22 земельных участка, 5 квартир, 3 дома (два жилых и один дачный), машино- и паркоместо в Черниговской и Киевской областях и в столице. Но сам Насиров владеет лишь 3 участками со всего перечисленного.

Денежные активы Насиров с женой хранят как наличными, так и на банковских счетах. В 2017 году они задекларировали 53,5 млн гривен (из них 50 млн – залог), 175 тыс. долларов и 30 евро.

Насиров также декларирует права аренды, владельцами вероятно арендованного имущества значатся британский банк HSBC и компания Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Ранее бывший заместитель Насирова обвинял своего начальника в лизинге квартиры в Лондоне, которая не была внесена в декларацию. Владельцем этой квартиры тогда называлась именно Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Декларация перед увольнением, отчетный период которой указан как 1 января 2018 – 2 февраля 2018, практически полностью совпадает с годовой за 2017: тот же доход и имущество. Отличается только общая сумма денежных активов – она ​​уменьшилась на 20 тысяч долларов.

Как значится в декларации, жена Насирова также владеет корпоративными правами кооператива «Лесной бор» и «Фонда строительных ресурсов Украины».

Как известно, Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр».

31 января Кабмин уволил Насирова.